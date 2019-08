Policjant uratował tonące dzieci. Sam został ranny

Funkcjonariusz z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Odpoczywając nad polskim morzem nie zawahał się, by pomimo czerwonej flagi wskoczyć do morza i uratować dzieci, które prąd morski i silne fale spychały na falochron.

Do zdarzenia doszło ósmego sierpnia w Mielnie. Policjant wraz z rodziną spacerował brzegiem kiedy zauważył troje dzieci w wieku od 10 do 14 lat, kąpiące się w morzu. Dzieci pływały za falochronem, ale policjant zauważył, że tracą siły, a wysokie fale spychają je na falochron. Nie miał wątpliwości, że nie będą w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu. Poprosił najbliższą osobę o jak najszybsze wezwanie ratowników i natychmiast wskoczył do wody, by udzielić pomocy dzieciom – dwóm chłopcom i dziewczynce.