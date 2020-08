Polacy zgodni: Trzeba wspierać demokratyczne dążenia Białorusinów

Polacy są zgodni co do tego, jak należy postępować jeśli chodzi o zmiany zachodzące na Białorusi. W sondażu, w którym jego uczestników zapytano o to, czy Polska powinna wspierać dążenia do pełnej suwerenności, demokracji i państwa prawa na Białorusi, aż 76,7 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Badanie dla portalu dorzeczy.pl przeprowadziła pracownia Estymator. Tylko 8,4 proc. uczestników sondażu odpowiedziało przecząco. Zdania na temat nie ma 6,9 proc. ankietowanych.

Respondentom zadano także drugie pytanie dotyczące oceny aktywności premiera Mateusza Morawieckiego na forum UE, w tym dążenie do zwołania szczytu w sprawie Białorusi. Pozytywnie ocenia szefa polskiego rządu 48,2 proc. badanych. 20,4 proc. negatywnie, 19,7 proc. zaś ani pozytywnie, ani negatywnie. 11,5 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 21-22 sierpnia tego roku.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl