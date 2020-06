Polacy zadowoleni z prezydentury Andrzeja Dudy. Sondaż

www 12.6.20 14:08

Noso Pai que estás no ceo:

santificado sexa o teu nome,

veña a nós o teu reino

e fágase a túa vontade

aquí na terra coma no ceo.

Dános hoxe o noso pan de cada día;

e perdóanos as nosas ofensas

como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;

e non nos deixes caer na tentación,

mais líbranos do mal.

Amén.