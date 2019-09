Polacy tracą kościół w Chicago. Deweloper zrobi apartamentowce

Kunefał Stary 11.9.19 13:02

Jak nie byłeś w Chicago i nie widziałeś tego ponad stuletniego kościoła to nie zabieraj żadnego głosu w tej smutnej sprawie.Jak na Amerykę to jest architektoniczna perełka z marmurowymi rzeżbionymi palisadami i starymi z epoki witrażami.Ponadto to jest cały kompleks budynków(plebania,szkoła,konwent,mieszkania dla kleryków i wiele,wiele więcej).Wystarczy poszukać na google.Sami Amerykanie na takie kościoły mówia,że to są polskie katedry i takich jest tutaj dużo więcej.Powstawały one w czasach kiedy Polski nie było na mapach świata.Takich kościołów nigdzie się już nie buduje i nie zbuduje.Te śmieszne $4mln.to nawet za sam teren za mało ale apartamentowce będą cool bo to prawie centrum miasta.Tutejszy kardynał to kolega lobby watykańskiego i robi co chce,a pieniądze pójdą na odszkodowania za grzechy kleru.Tak przedstawia się ewangelizacja KK w Chicago.Wierni z tej parafii zebrali sporo funduszy na niezbędne konserwacje budynków,były donacje nawet powyżej &1.5 mln ale tutaj chodzi o nie utrzymanie zasobów kultu ale o niszczenie polskiej obecności i tradycji w Ameryce.Obecny pasterz KK w Chicago to wielki szkodnik kultury.Skoro jest za mało wiernych,żeby utrzymać tę substancję to można by przezaczyć ten kościól na inne cele kulturalne ,jak to robią protestanci czy żydzi,a nie burzyć budynki sakralne i historię.Jest b.smutne to,że po śmierci JPII pozycja Polaków w świecie zmalała i maleje nadal.Również nie ma tutaj żadnego wsparcia ze strony Episkopatu z Polski, a dawniej polski Prymas(Wyszyński,Glęb i poprzednicy) mieli obowiązki duszpasterzy Polonii.O mora o tempores!