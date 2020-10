Po wyroku TK o aborcji eugenicznej Trzaskowski wściekł się. A jak inni?

Jednoznaczne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego uznające aborcję eugeniczną jako niezgodną z Konstytucją RP wywołało falę bardzo pozytywnych, ale także negatywnych a nawet podszytych furią komentarzy sprzeciwu. Niektóre – jak na przykład prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – zahaczają nawet o teorię spiskową. Podobnego zdania jest oczywiście także Donald Tusk i inni.

Włodarz stolicy na Twitterze napisał:

- Niebywały cynizm tej władzy. Partyjni figuranci chcą zastąpić sumienie. Zaostrzyć prawo aborcyjne i skazać kobiety na niewyobrażalne cierpienie. A wszystko po to, by zakryć nieudolność w walce z #koronawirus. I oni mają czelność pouczać nas czym jest odpowiedzialność. Hańba

Z kolei Donald Tusk w swoim stylu:

- Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo.

Z kolei Tomasz Rzymowski umieścił następujący wpis:

- Dziś we wspomnienie Św. Jana Pawła II w Jego Ojczyźnie triumfuje cywilizacja Życia nad cywilizacją śmierci. 22 X 2020 r. przejdzie do historii, zrywamy z zabijaniem bezbronnych, zrywamy z dziedzictwem ustrojów totalitarnych XX

Pomysł aby moment kiedy walczymy z pandemią wykorzystać do zaostrzania przepisów antyaborcyjnych mógł narodzić się tylko w naprawdę chorej głowie. Po tych wszystkich protestach kobiecych. To nie jest prawo. To bezprawie.