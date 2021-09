Płatne szczepionki? Możliwe, że jeszcze w tym roku

mniam 7.9.21 17:31

Jeśli spojrzeć na krzywe stwierdzonych zakażeń to sytuacja rozwija się podobnie jak w Izraelu choć z opóźnieniem. Z tym że Izrael ma jednak wyższą (zdaje się, że najwyższą) wyszczepialność. Najpierw jesienią tamtego roku im skoczyło (większość staruszków chyba wtedy umarła, za co się władza kajała publicznie więc zostali ci z lepszą odpornością) potem był spadek. Wiosną znowu wzrastało - pod koniec marca to mieli tylko 10% wyszczepień) - i spadło gdzieś w połowie czerwca kiedy mieli już 40% wyszczepionych. Obecnie przy 70% "zaszczepionych" jest obserwowany powolny wzrost w ilości stwierdzonych zakażeń. Jak z hospitalizacją to nie mam danych. Dla pełnego oglądu trzeba by dysponować danym z hospitalizacji i zgonów w tych okresach, oraz z podziałem na "zaszczepionych" i nie"zaszczepionych". Ale biorąc pod uwagę Izrael oraz np. Anglię, gdzie w pewnym momencie trendy się odwróciły (gwałtowny przyrost zakażeń u "zaszczepioncych" i spadek u nie"zaszczepionych") można domniemywać, że przy 70% to większość zakażonych/hospitalizowanych to "zaszczepieni".