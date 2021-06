PIT-37 – o czym pamiętać, wypełniając roczne zeznanie podatkowe?

Podatek PIT to obowiązek każdej osoby, która otrzymuje przychód – nie tylko jako rezultat swojej pracy, ale także jako świadczenie emerytalne czy rentowe. Czy wiesz, kto jest zobligowany do wypełnienia formularza PIT-37, a kto powinien rozliczyć się na innym druku? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym tekście. Do dzieła!

PIT – co to takiego?

PIT to powszechnie stosowany skrót od zwrotu Personal Income Tax, które oznacza podatek od dochodów osobistych. PIT musi być płacony od każdego osiągniętego przychodu (oprócz osób, w przypadku których mamy do czynienia z kwotą wolną od podatku), niezależnie czy chodzi o zarobki uzyskane z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, praw majątkowych, czy też rent i emerytur. Podatek PIT jest daniną na rzecz skarbu państwa, która dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą. Wygląd i treść wzoru jest określany przez Ministerstwo Finansów. Zasady pobierania podatku PIT określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT 37 – kto powinien go wypełnić?

Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują przychody w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, kontrakt menedżerski, stypendium oraz prawa autorskie. Co więcej, druk ten muszą wypełnić także emeryci i renciści. Każdy, kto uzyskiwał i rozliczał przychód za pośrednictwem płatnika (pracodawcy czy zleceniodawcy) ma obowiązek wypełnić PIT-37.

Na jakiej podstawie dokonuje się niezbędnych obliczeń w PIT-37?

Bazą do sporządzenia formularza PIT-37 jest, rzecz jasna, PIT-11, otrzymywany od pracodawcy czy zleceniodawcy. PIT-11 jest sporządzany przez płatnika, który w ten sposób dokumentuje zaliczki, które pobrał i przesłał do urzędu skarbowego za danego pracownika. PIT-11 musi trafić do urzędu skarbowego do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym doszło do uzyskania przychodu. Pracodawca ma również obowiązek przekazania PIT-11 swoim pracownikom – termin ten upływa 1 marca. W sytuacji gdy dany podatnik świadczy pracę wielu pracodawcom, na formularzu PIT-37 muszą znaleźć się wszystkie kwoty uzyskane w ramach tych współprac. PIT-37 masz obowiązek złożyć do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym uzyskałeś dany przychód.

Darmowy program do PIT – dlaczego warto z niego korzystać?

Na korzyść sporządzania i przesyłania formularza pit 37 online przemawiają co najmniej trzy czynniki. Po pierwsze, jest to wygoda. Nie musisz wychodzić z domu, jechać do urzędu ani tracić czasu na staniu w kolejkach, aby cokolwiek załatwić. Po drugie, program online do PIT przypilnuje, abyś nie pominął żadnego ważnego okienka. Po trzecie, osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną zazwyczaj czekają krócej na zwrot nadwyżki podatku. Tą drogą możesz również wygodnie przekazać 1% podatku – lista organizacji będących potencjalnymi beneficjentami znajduje się w Internecie.