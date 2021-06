,,PiS – opozycja 4:0’’. Bezlitosne komentarze po sromotnej porażce opozycji

Późnym wieczorem Sejm zagłosował wczoraj nad odwołaniem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego i trzech ministrów: Jacka Sasina, Michała Dworczyka oraz Mariusza Kamińskiego. Opozycja przegrała wszystkie cztery głosowania. Jej politycy wylewają teraz swoje żale na Twitterze.

Do wczorajszych głosowań odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

- „To bardzo dobra informacja. Stabilna większość parlamentarna widoczna była dziś w Sejmie. (Jest) stabilna większość Zjednoczonej Prawicy, będziemy kontynuować przez najbliższe dwa lata kolejne projekty ustaw, wdrażać Polski Ład - to jest najważniejszy priorytet”

- mówił polityk.

Zaapelował też do polityków opozycji, aby przynajmniej nie przeszkadzali w pracy parlamentarnej „w czasie wychodzenia z epidemii koronawirusa – ze wszystkimi jej efektami gospodarczymi”.

- „To jest wilcze prawo opozycji, żeby atakować za wszystkie działania, które rząd czynił, ale najważniejsze jest to, że jest większość parlamentarna, która zapewnia stabilne funkcjonowanie rządu oraz możliwość przeprowadzania ustaw”

- podkreślił.

Posłowie opozycji tymczasem wylewają swoje żale na Twitterze.

- „Parli do wyborów pomijając wszelkie regulacje i zasady. Łamali prawo, wykorzystywali je do własnych interesów, a dziś nazywają siebie obrońcami Konstytucji. Pokaz obłudy w Sejmie. Odpowiedzialności nie unikną. Jeśli nie dziś, to w niedalekiej przyszłości”

- przekonuje Małgorzata Kidawa-Błońska.

Parli do wyborów pomijając wszelkie regulacje i zasady. Łamali prawo, wykorzystywali je do własnych interesów, a dziś nazywają siebie „obrońcami Konstytucji”. Pokaz obłudy w Sejmie. Odpowiedzialności nie unikną. Jeśli nie dziś, to w niedalekiej przyszłości. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) June 23, 2021

- „Wygrały, kasa, stołki i drobne geszefty. Zgniła prawica jeszcze obroniła Dworczyka, Kamińskiego, Sasina i Terleckiego, jeszcze…”

- czytamy na profilu Tomasza Treli z Lewicy.

Wygrały, kasa, stołki i drobne geszefty. Zgniła prawica jeszcze obroniła Dworczyka, Kamińskiego, Sasina i Terleckiego, jeszcze… — Tomasz Trela (@poselTTrela) June 23, 2021

- „Ryszard Terlecki pozostaje Wicemarszałkiem, a Mariusz Kamiński, Jacek Sasin oraz Michał Dworczyk - Ministrami. Brak umiejętności wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i przewinienia to domena tej władzy.”

- pisze Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej.

Ryszard Terlecki pozostaje Wicemarszałkiem, a Mariusz Kamiński, Jacek Sasin oraz Michał Dworczyk - Ministrami. Brak umiejętności wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i przewinienia to domena tej władzy. — Małgorzata Tracz (@GoTracz) June 23, 2021

Bezlitośni dla oponentów są z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy.

- „Wotum nieufności wobec 3. ministrów rządu wygrane przez Zjednoczoną Prawicę. Wniosek o odwołanie wicemarszałka również wygrany. Opozycja zanotowała kolejne, dotkliwe porażki. Tak jest od 6. Lat”

- odnotowuje minister Michał Wójcik.

Wotum nieufności wobec 3. ministrów rządu wygrane przez Zjednoczoną Prawicę. Wniosek o odwołanie wicemarszałka również wygrany. Opozycja zanotowała kolejne, dotkliwe porażki. Tak jest od 6. lat.🇵🇱 — Michał Wójcik (@mwojcik_) June 23, 2021

- „PiS - opozycja 4:0. Gole zdobyli: Terlecki, Kamiński, Sasin, Dworczyk”

W komentarzach nie zabrakło piłkarskich porównań.

- „PiS - opozycja 4:0. Gole zdobyli: Terlecki, Kamiński, Sasin, Dworczyk”

- pisze wiceminister Marcin Horała.

PiS - opozycja 4:0. Gole zdobyli: Terlecki, Kamiński, Sasin, Dworczyk 👍 — Marcin Horała (@mhorala) June 23, 2021

- „0:4 Opozycja - PiS. Walkower byłby łagodniejszym rezultatem. Pełne wsparcie dla ministrów Kamińskiego, Sasina, Dworczyka oraz Marszałka Terleckiego. Obraz frustracji poniżej. 6 lat, metody wszelakie, niestety wiele z nich niegodnych. Sukcesów dla partii i dla Polski brak”

- dodaje wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk.

0:4 Opozycja - PiS

Walkower byłby łagodniejszym rezultatem.

Pełne wsparcie dla ministrów Kamińskiego, Sasina, Dworczyka oraz Marszałka Terleckiego.

Obraz frustracji poniżej.

6 lat, metody wszelakie, niestety wiele z nich niegodnych. Sukcesów dla partii i dla Polski brak. pic.twitter.com/qfusSGIgiM — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) June 23, 2021

kak/Twitter, wPolityce.pl