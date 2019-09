Piotr Misiło-PO KO: 'Jako katolik dopuszczam aborcję, oczywiście'

Nie zabrakł również rozmów na tematy światopoglądowe, takie jak aborcja. Piotr Misiło stwierdził, że jest katolikiem. Co więcej, doskonale zdaje sobie sprawę, jaki jest stosunek Kościoła do zabijania dzieci nienarodzonych. Dlatego polityk PO-KO zabezpieczył się, mówiąc, że jest katolikiem, "ale...":

"Aborcja jest dla Kościoła grzechem, ale mam w tym temacie inne zdanie"-stwierdził Misiło. Gość Polskiego Radia powołał się przy tym na papieża Franciszka, który „mówi, że w określonych okolicznościach, należy wybaczyć także kobietom usuwającym ciążę”. Cóż z tego, że wybaczenie nie jest równoznaczne z wspieraniem aborcji. Nie mówiąc o tym, że "wybaczamy" to, co jest złe: np. grzech, obrazę, kłótnię czy zabójstwo bliskiej osoby. Innymi słowy, piękna manipulacja ze strony posła PO-KO.

"Ja jako katolik dopuszczam możliwość aborcji, to jest dla mnie oczywiste. To dla mnie bardzo trudne, dzisiaj bliżej mi do agnostyków niż do katolików"-stwierdził ostatecznie Piotr Misiło.