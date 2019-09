Piotr Gliński: Niemcy nam zapłacą - to poza dyskusją

alcapone 2.9.19 16:54

Niemcy nam zapłacą, a my natychmiast całą kwotę przekażemy żydom z USA i Izraela. Tak się robi złote interesy. Później Niemcy zażądają zapłaty za niemieckie mienie które pozostawili na ziemiach zachodnich.

Podstawowe cechy polskiej polityki to draczność i głupota. ( draczność - robienie draki dla samej draki, żeby był dym, hałas i awantura ). Jakby kto nie wiedział, w sierpniu 1939 roku wśród tzw. elity polskiej dominowało przekonanie że Niemcy nas nie zaatakują, a jakby to natychmiast ich pokonamy, a jakby to sojusznicy ruszą. Były nieliczne jednak wyjątki, ludzie którzy trzeźwo oceniali sytuację, reszta pokazała że są zwykłymi debilami . Klasyczny, skrajny, niewiarygodny debilizm polskich polityków, teraz zresztą mamy dokładnie to samo. Aha, Rydz Śmigły przez noc z 31 sierpnia na 1 września grał w karty. Aha, wiecie kiedy Anglicy rozpoczęli przygotowania do II WŚ? Już w 1934 roku nabrali przekonania że II WŚ wybuchnie i określi datę jej wybuchu na 1940 rok ( dla nich ona właśnie w tym roku wybuchła ) .