Piosenka nienarodzonych dla Netflixa

Mam jakiś wewnętrzny przymus. Nie mogę wyłączyć tego video. Słucham i słucham. Porusza moje serce to bicie serca nienarodzonych dzieci... Zobacz kapitalny projekt wrocławskich artystów, którzy piosenką „Heartbeat Law – the unborn song for Netflix” odpowiedzieli na stanowisko koncernu w sprawie wprowadzenia "Prawa do Bicia Serca" w stanie Georgia. Prawo to zabrania aborcji po wykryciu bicia serca. Piosenka ta jest przesłaniem miłości dla Netflixa od jednego z nienarodzonych dzieci, które w przyszłości chciałoby zostać gwiazdą filmową...