Pierwsze szczepionki na koronarirusa są już w Polsce

- Szczepionki na koronawirusa nad ranem w sobotę dotarły do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych – oświadczył prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Dzisiaj rano ok. godz. 6.45 pierwsza partia szczepionek została dostarczona do Polski i trafiła do ARM. Pierwsza partia to 10 tys. sztuk. Do Polski przyjechały z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs.

Szczepionki, które już są w Polsce trafią do 72 szpitali. Natomiast kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu – czytamy na portalu TVP Info.

W ciągu najbliższego miesiąca do Polski – jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – ma trafić 1.5 mln dawek, które będą dzielone na pół – jedna część będzie pozostawała w magazynie ARM i będzie przechowywana w ultra niskiej temperaturze, a druga zostanie dostarczona do punktów szczepień. Wynika to z faktu, że szczepionka będzie podawana dwukrotnie jednej osobie.

Zgodnie program szczepień w pierwszej kolejności mają zostać zaszczepieni m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W następnej kolejności szczepieni mają być seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

mp/iar/pap/portal tvp info