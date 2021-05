Piękne życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Matki

- To nauczycielka dobrego życia i wrażliwości na potrzeby innego człowieka. Dlatego Dzień Matki obchodzimy w Polsce z autentycznej potrzeby serca, spontanicznie i powszechnie, z prawdziwą radością i dumą. To jedno z tych świąt, które utrwalają wspólnotę łączących nas wartości – pośród których więzi z bliskimi niezmiennie zajmują miejsce najwyższe – czytamy w okolicznościowych życzeniach złożonych przez Parę Prezydencką z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Matki.

Pełna treść życzeń

Wielce Szanowne Panie – Drogie Mamy !

Dzień Matki to święto wyjątkowe. Wyraża miłość, szacunek i wdzięczność dla kogoś, komu zawdzięczamy najcenniejszy dar – życie. Matka dla małego dziecka jest całym światem, a dla dzieci starszych i dojrzałych jedną z najważniejszych osób w życiu. Tego dnia w sposób szczególny przypominamy sobie i innym, że mama to wypróbowany przyjaciel i życzliwy, mądry doradca. Oparcie i ratunek w potrzebie. Ktoś, kto zawsze jest gotów nas wysłuchać, okazać zrozumienie i akceptację. To nauczycielka dobrego życia i wrażliwości na potrzeby innego człowieka. Dlatego Dzień Matki obchodzimy w Polsce z autentycznej potrzeby serca, spontanicznie i powszechnie, z prawdziwą radością i dumą. To jedno z tych świąt, które utrwalają wspólnotę łączących nas wartości – pośród których więzi z bliskimi niezmiennie zajmują miejsce najwyższe.

Z całego serca przyłączamy się do podziękowań i życzeń, które dzisiaj Panie otrzymują. Niech ten dzień przyniesie Paniom jak najwięcej uśmiechu – a jeśli łzy, to tylko te wywołane wzruszeniem i radością z miłych upominków. Niech przez cały rok towarzyszy Paniom serdeczność i wsparcie ze strony najbliższych oraz w środowisku zawodowym i sąsiedzkim. Życzymy Paniom dobrego zdrowia, poczucia spełnienia, stabilizacji i bezpieczeństwa, powodzenia we wszystkich dziedzinach życia oraz wielu powodów do dumy z dzieci.

Nade wszystko jednak życzymy Paniom, sobie i wszystkim Polakom, aby zakończyła się już pandemia. Niech trudy i problemy, którym od ponad roku tak dzielnie stawiają Panie czoła, odejdą w przeszłość. Niech tak oczekiwana przez nas normalność oznacza dla Pań powrót tego, czego brak najbardziej Panie odczuwają – ale też nowe, korzystne zmiany. Ufamy, że bliskość, otwartość, dobra komunikacja, wzajemna troska i wyrozumiałość pomiędzy najbliższymi i przyjaciółmi – czyli wartości, które na nowo doceniliśmy w minionych miesiącach – będą odtąd w dwójnasób opromieniały życie rodzinne i zawodowe wszystkich Mam.

Niech tegoroczne obchody Dnia Matki zapiszą się w pamięci każdej z Pań wieloma miłymi wspomnieniami. Raz jeszcze prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń i serdecznych pozdrowień. Wszystkiego dobrego!





Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

mp/prezydent.pl