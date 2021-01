PHH chce skupować polskie hotele? Cristescu: To tylko plotki

W branży hotelarskiej od jakiegoś czasu krążą plotki o planach wykupywania hoteli przez Polski Holding Hotelowy. Przedsiębiorstwo stanowczo jednak dementuje te pogłoski.

- „W ogóle nie jesteśmy zainteresowani akwizycjami z wolnego rynku, skupiamy się na porządkowaniu państwowych hoteli, które do nas należą” – przekonuje w rozmowie z portalem money.pl szef Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Często jednak, jak mówi, to sami przedsiębiorcy zwracają się do PHH z różnymi propozycjami. Przedsiębiorstwo jednak nie jest nimi zainteresowane, zajmując się przede wszystkim „porządkowaniem państwowych hoteli”.

- „Należące do Skarbu Państwa hotele są często położone w świetnych lokalizacjach, lecz nie zawsze są rentowne. Przeważnie wynika to z ich kiepskiego stanu, między innymi dlatego, że te od dawna albo nigdy nie były remontowane. I my robimy wszystko, by to zmienić, aby te hotele były na międzynarodowym poziomie. Nie tylko dlatego, że oczekuje tego międzynarodowy klient, ale również dlatego, że oczekuje tego klient polski” – wyjaśnia.

Wyjątkiem są plany przejęcia hotelu Regent Warsaw. Ta transakcja jednak nie ma nic wspólnego z kryzysem wywołanym pandemia koronawirusa, bo była planowana już na początku ub. roku.

