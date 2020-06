Pełzająca III wojna światowa

nie jest dobrze 1.6.20 19:41

Niesłychana arogancja stalinowców pekińskich!



USA nadało przywillej i ma ten przywillej by go odebrać.



Co to oznacza dla Chin?

Hongkong jest centrem finansowym - już nim nie będzie.

Może to być katastrofa finansowa Pekinu.