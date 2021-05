Pelletier: Katolicy w USA muszą przejść do ataku

Rodney Pelletier, katolicki publicysta portalu „Church Militant” uważa, że „z powodu braku solidnej nauki katolickiej głośno zachwala się kłamstwa świata jako prawdę”, a wielu te kłamstwa przyjmuje. Jego zdaniem katolicy powinni przejrzeć na oczy i przejść do ataku zabiegając o osobistą świętość i stosując praktyki religijne, które ich do tego celu przybliżają.

„Amerykanie żyją w czasach, kiedy rozpowszechnia się jako prawdę propagandę niszczącą rodzinę, nienawidzącą Boga. Nauki Boga, które dają życie i wolność, są zastępowane szatańskimi ideami, które przynoszą jedynie śmierć i niewolę” – pisze publicysta.

Jednocześnie Pelletier przytacza ostrzeżenia z Pisma Świętego, które odnoszą się do obecnej sytuacji. W Księdze Izajasza czytamy m.in.: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy uznają ciemności za światło, a światło za ciemności, którzy uznają gorycz za słodycz, a słodycz za gorycz!”. Z kolei św. Paweł pisał w Liście do Rzymian: „Lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. (...) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu zamiast służyć Stwórcy”.

Publicysta zwraca uwagę na to, że obecnie marksiści „dokonali infiltracji wszystkich poziomów władzy i wpływu w Stanach Zjednoczonych. Co więcej nawet dokonali infiltracji wysokich stanowisk w Kościele, doprowadzając do tego, że ich diabelskie nauki zastępują nauki naszego Pana”. W ubiegłym roku widać było zwłaszcza „mobilizację na szeroką skalę propagandy marksistowskiej na wszystkich platformach medialnych”.

Pelletier uważa, że „katolicy muszą zdjąć końskie okulary i pojąć to, co się dzieje na świecie. Muszą oni poznać nie tylko to, co naprawdę się dzieje, ale także odrzucić niekończące się kłamstwa pochodzące od lewicy. Muszą robić to wszystko, wraz z codziennym odmawianiem Różańca, nieustannym noszeniem brązowego szkaplerza i staraniem się ze wszystkich sił, by zostać świętymi. Święta Matka Kościół rozpaczliwie ich potrzebuje”.

jjf/ChurchMilitant.com