Paweł Lisicki: Te słowa papieża o Maryi są szokujące! Powinny wywołać szczególne zainteresowanie

AVI 28.12.19 11:48

Tzw. Biblia Wujka, Mat 5.21. Mówi Chrystus: "A Ja wam powiadam, iż każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A kto by rzekł bratu swemu: Raka, będzie winien rady. A kto by rzekł: Głupcze, będzie winien ognia piekielnego". Dopiero w Biblii Tysiąclecia zastąpiono słowo głupcze, słowem: bezbożniku. Psychologowie twierdzą, że jeśli ktoś wymyśla innym od głupców, jest to znak głęboko ukrytej niskiej samooceny.

Ale niektórzy piszą, ze Franciszek powiedział raczej, że określanie NMP mianem Współodkupicielki jest bez sensu. Benedykt XVI wytłumaczył, dlaczego oficjalnie NMP nie określa się w ten sposób. Ja też nie uważam, żeby to było właściwe. Odkupić człowieka mógł tylko Bóg, a NMP jest jednak człowiekiem. Niewątpliwie Współcierpiała i niewątpliwie jest Pośredniczką Łask. Odkupicielem człowieka jest jednak według mnie tylko Chrystus.