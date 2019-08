Paranoja w 'oblężonej twierdzy' Michnika na Czerskiej

Mierzyńska rozpoczęła od ataku na Inicjatywę Stop Seksualizacji Naszych Dzieci-projekt autorstwa stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci. Zdaniem Anny Mierzyńskiej, stowarzyszenie, a więc i jego inicjatywa, są powiązane z Rosją. RCD jest bowiem zarejestrowane na tych samyc serwerach, co pismo „Opcja na Prawo”, które „szerzy treści anty-LGBT”. Szef wydawnictwa, do którego należy pismo miał natomiast stwierdzić, że „Zachód przestał być obrońcą tradycyjnych wartości”, a próby ich zachowania podejmuje Putin, pokazując w mediach cerkiew na Kremlu. Nasuwa się pytanie, kto przy zdrowych zmysłach uważa byłego agenta KGB i wieloletniego członka Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (gdzie Władimir Putin zapisał się jeszcze w czasie studiów prawniczych w latach 70., a pozostał aż do rozwiązania w 1991 r.!), który nie tylko prowadzi agresywną, imperialistyczną politykę, ale nie może być wzorem nawet w kwestiach obyczajowych (rozwód z żoną, spekulacje o związku z dużo młodszą gimnastyczką), za "obrońcę" tradycyjnych i chrześcijańskich wartości, ale być może przekracza to rozumowanie zarówno skrajnej prawicy, jak i środowisk lewicowo-liberalnych.