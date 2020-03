Paranie się parapsychologią otwiera na działanie demonów

Problemem jest to, że parapsychologowie, wbrew faktom zjawiska paranormalne nie przypisują Bogu lub demonom tylko „nieznanym energiom, siłom, lub temu, co tkwi w ludzkiej naturze”. Przez tą fałszywą parapsychologiczną pseudonaukę ludzie praktykują szkodliwe dla siebie praktyki paranormalne i uważając je za naturalne, otwierają się na działanie demonów.

Komentując informacje zawarte w artykule na łamach marcowego numeru miesięcznika „Egzorcysta”, przypomnę to, co odpowiedział w udzielonym mi wywiadzie na moje pytanie o zainteresowanie parapsychologią ze strony sowieckich władz wojskowych i cywilnych, i obecnej aktywności parapsychologów w Rosji, Wojciech Grzelak autor doskonałych reportaży z Rosji.

Zdaniem Wojciecha Grzelaka „na temat osobliwych eksperymentów przeprowadzanych w kraju bolszewików pisał Michał Bułhakow i chociaż takie jego utwory jak »Fatalne jaja« czy »Psie serce« klasyfikowane są zwykle jako fantastyka, to przecież ich fabuły nie odbiegały daleko od pomysłów różnych sowieckich „naukowców”. Komunizm, system bez Boga, a więc bluźnierczy, pragnął z lucyferyczną pychą nie tylko stworzyć nowego człowieka, lecz także usiłował drwić z dzieła stworzenia. Nauka sowiecka, z założenia służebna wobec czerwonej władzy, nieraz ocierała się o szarlatanerię, czego przykładami mogą być teorie Łysenki czy Miczurina. Zadufanie i nieliczenie się z następstwami (bądź z braku wiedzy, bądź też ze względu na gorliwe wypełnianie wskazań partii) spowodowało katastrofy ekologiczne, takie jak na przykład zagłada Jeziora Aralskiego. Do skutku nie doszedł na szczęście projekt odwrócenia biegu wielkich rzek syberyjskich. Choć oficjalnie w Związku Sowieckim głoszono materializm, duże zainteresowanie budziły niezwykłe fenomeny, takie jak parapsychologia czy UFO. Oczywiście rezultaty tego rodzaju badań zamierzano przede wszystkim wykorzystać w walce o pokój, czyli w celu uzyskania przewagi militarnej nad resztą świata. Szczodrość władz komunistycznych w ich finansowaniu zmieniała się w zależności od aktualnej koniunktury, ale to właśnie w Związku Sowieckim zorganizowano choćby największe ekspedycje poszukujące śnieżnego człowieka. Działały tajne instytuty, często „szaraszki” (zatrudniające uwięzionych uczonych), w których dokonywano mrożących krew w żyłach eksperymentów. Jeden z nich, mający zaopatrywać armię dosłownie w mięso armatnie, działał podczas II wojny światowej na Ałtaju. Po formalnym rozpadzie ZSRS uczeni i pracownicy rozmaitych przedsiębiorstw nierzadko decydowali się na komercyjne wykorzystanie posiadanych wiadomości. Trudno wykluczyć, że postąpili w podobny sposób także badacze zjawisk określanych jako nadprzyrodzone, choć zapewne najczęściej wiązało ich zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy”.