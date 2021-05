Papież: Pedofilia to swoiste zabójstwo, pozbawia dzieciństwa

„Nie obawiajcie się niezrozumienia i licznych trudności. Wytrwale i odważnie kontynuujcie waszą pracę” – powiedział Papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli Stowarzyszenia Meter, które walczy z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Franciszek podkreślił, że pedofilia to swego rodzaju zabójstwo psychologiczne, które tak wielu ludziom odebrało dzieciństwo. Jak powiedział przed audiencją założyciel Stowarzyszenia Meter ks. Fortunato Di Noto, w samej tylko Europie ofiarą tej zbrodni padło od 18 do 19 mln nieletnich. Szacuje się, że tyle samo jest też oprawców, którzy skalali się tą perwersją.

Franciszek zaznaczył, że Stowarzyszenie Meter walczy z pedofilią już od 1989 r., kiedy tylko nieliczni mówili o tej pladze. Jak wspomina ks. Di Noto, była to oddolna inicjatywa kilku sycylijskich rodzin, które wychodząc od własnych tragicznych doświadczeń postanowiły sprzeciwić się wykorzystywaniu nieletnich i szerzącej się wtedy absurdalnej idei „pedofilskiej dumy”.

Dziękując Stowarzyszeniu Meter za prowadzoną od ponad 30 lat działalność, Papież przyznał, że są oni uosobieniem miłości Kościoła do najmniejszych i najbardziej bezbronnych.

Państwo ma obowiązek wykrywać oprawców i handlarzy

„Wasza praca jest dziś coraz bardziej potrzebna, ponieważ, niestety, nadal dochodzi do wykorzystywania dzieci. Odnoszę się w szczególności do uwodzenia za pośrednictwem Internetu i różnych mediów społecznościowych, a także stron i portali internetowych poświęconych pornografii dziecięcej. Jest to plaga, która z jednej strony musi być zwalczana z nową determinacją przez instytucje publiczne, przez władze, a z drugiej strony wymaga jeszcze większej świadomości ze strony rodzin i różnych instytucji oświatowych – powiedział Papież Franciszek. – Również i dziś widzimy, jak często w rodzinach pierwsza reakcja polega na tym, by wszystko ukryć. To jest pierwsza reakcja, która nadal też jest obecna w innych instytucjach oraz w Kościele. Musimy walczyć z tym starym nawykiem ukrywania. Wiem, że zawsze staracie się chronić dzieci, również w sferze najnowocześniejszych środków komunikacji. Wykorzystywanie dzieci to swego rodzaju psychologiczne morderstwo i w wielu przypadkach prowadzi do wymazania dzieciństwa. Dlatego ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym jest obowiązkiem wszystkich państw, które muszą wykrywać zarówno handlarzy, jak i oprawców.“

Krzysztof Bronk - Watykan/vaticannews.va