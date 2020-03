Papież: nie ulegajmy podszeptom szatana

Franciszek odwołując sie do Ewangelii św. Mateusza (20, 17-28) podkreślił, że kiedy Jezus zapowiada swoją mękę ma na myśli nie tylko śmierć, ale także upokorzenia, których doświadczy i wściekłość tych, którzy będą Go prześladować.

„Jeżeli prześladowaniu chrześcijanina, czy jakiegoś człowieka towarzyszy wściekłość, tam jest demon. On ma dwa sposoby działania: kuszenie, ze światowymi propozycjami, tak jak to chciał zrobić z Jezusem na pustyni, uwieść Go i w ten sposób zmienić plan zbawienia, ale to mu się nie udaje i tam nie ma wściekłości. Ale jego pycha jest tak wielka, że chce niszczyć, a niszcząc rozkoszować się tym z zaciętością – podkreślił Ojciec Święty. - Pomyślmy o tak licznych świętych, tak wielu chrześcijanach, których nie tylko mordowano, ale także robiono wszystko, aby cierpieli. Szukano wszystkich możliwych sposobów, aby ich upokorzyć, aż do końca. Nie mieszajmy prostego prześladowania społecznego, politycznego, czy religijnego z wściekłością diabła. Diabeł się wścieka, aby niszczyć.“

„Szatańską drogą wyjścia z jego zaciętości, która niszczy, jest duch światowości, prożność. Jezus mówi o pokorze, która jest Jemu właściwa, a domagają się od Niego czegoś wyjątkowego, jakiejś mocy. Próżność, duch światowy jest drogą, którą szatan proponuje, aby się oddalić od krzyża Chrystusowego. Samorealizacja, kariera, światowy sukces to nie są drogi chrześcijanina, one wszystkie są po to, by przesłonić krzyż Jezusa – zaznaczył Ojciec Święty. - Oby Pan dał nam łaskę odpowiedniego rozeznania, kiedy duch chce nas z zaciętością zniszczyć, a kiedy ten sam zły duch chce nas pocieszyć poprzez światowe propozycje, próżność. Nie zapominajmy, tam jest wściekłość, nienawiść, zemsta pokonanego szatana. I tak z Kościołem jest do dziś. W tych dniach gazety przypomniały Asię Bibi, która przez 9 lat była w więzieniu, cierpiała. To była zaciętość diabła.“