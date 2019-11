Papież Franciszek: Żydów nie można prześladować. Zrozumieliście?

Jan Radziszewski 13.11.19 14:35

Wkrótce żydów NIET i NIE BUIET

Pan 13 11,2016 + co chcą wrogowie Moi, by ludzi było mniej, was „nie Żydów” ( goji ) 500 milionów (najwięcej)

ziści się, tylko, że miejsca nie będzie dla nich.

Ani jeden nie prześliźnie się przez oko sprawiedliwości.

Ani jeden z nich nie posiądzie Ziemi.

Nigdzie się nie schowa. Ani na Ziemi, ani pod Ziemią, ani w oceanie, ni pod oceanem.

Ni w jaskiniach, ani nawet poza Ziemią.

Zostaną zniweczone wszystkie ich dobra i to w czym pokładali nadzieję.

Zginą i pójdą w ogień, jak plewy na spalenie. Będą służyć za chrust i ściółkę dla złych duchów.

Zobaczą wtedy czym byli: błotem nierządnym, a dufali, że są panami świata.

Kto nie chce królować wraz ze mną, nie będzie nawet królował, jak myśli, w królestwie ciemności. Im bardziej służył demonowi za życia, tym większą wzgardę okaże (on - cezar J 19,15) mu w swoim królestwie.

Nawołuję i napominam.

Nawołuje, napomina, prosi przede wszystkim moja Matka.

Obraziliście ją i obrażacie.

Nic sobie nie robicie z jej napominań, z jej łez.

Będziecie wołać i prosić jej wstawiennictwa, wy którzy nią wzgardziliście, ale będzie za późno.

Wy, którzy to zrobicie nie ocalicie ciał. Ocalicie jednak dusze. Nieszczęścia od was nie odejdą i nie ominą waszych domów i waszych doczesnych „powłok” na tej Ziemi. Zginiecie, ale ocalicie dusze.

Mała trzódka jednak ocali i ciało i dusze i zobaczy nowe Niebo i nową Ziemię.



Pan 636 Plany tego Narodu, jak również plany czarnej bestii – Masonerii, będą unicestwione, a ci, co pójdą za ułudą demona, oddani będą w szpony tego, któremu tak wiernie służyli

584 Przekląłem naród z którego się wywodzę.

Z tej nacji uratują się jedynie ci, co uwierzą, że JA JESTEM. +

Czyściec spotka jedynie garstka oszukanych i zwiedzionych, nie świadomych do końca swojego grzechu. - Ci z Mojego narodu, co nie przyjęli Mnie, jako Mesjasza, walczyli i nadal ze Mną walczą, ci sami wybrali swój los i to bezpowrotnie

645 -+++ Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować. Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna.