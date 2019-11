Papież Franciszek do teologów: Nie siejcie zamętu

KATOLIK 29.11.19 16:36

Tyle zamętu ile wprowadził Franciszek to nie zasiał żaden teolog. Zaczęło się od Amoris Laetitia, gdzie wprowadzony został relatywizm moralny i niekończąca się dyskusja, czy rozwodnik w nowych związkach może przystępować do Komunii ,czy nie może. Sam Franciszek wywołał takie zamieszanie, a teraz poucza, że to jest niedopuszczalne. O Pachamamie już nie wspomnę, bo to szczyt szczytów relatywizmu i bałwochwalstwo. Może Franciszek cierpi na sklerozę, że potępia to, co sam wywołuje?