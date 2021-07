Pakistan. Sąd zmusza do ,,nawrócenia’’ i ,,małżeństwa’’ z muzułmaninem 13-letnią dziewczynkę

Pakistan, to jeden z krajów muzułmańskich, gdzie społecznym uznaniem cieszą się tzw. małżeństwa wymuszone. Za obrazę Mahometa grozi tam nawet kara śmierci albo dożywotnie więzienie. Trwa tam obecnie walka rodziców 13-letniej chrześcijanki, która została zmuszona do „nawrócenia” i „ślubu” z muzułmaninem.

Jak czytamy na portalu Life Site News, już dwie rozprawy sądowe zakończyły się niepowodzeniem dla dziewczynki i jej rodziców. Ojcu dziewczynki nie udało się przekonać tamtejszego wymiaru sprawiedliwości, że jego córka jest nieletnia oraz że została zmuszona do małżeństwa.

Pomimo wszystko sąd nakazał 13-letniej Nayab Gill powrót do jej 30-letniego „męża”, który posiada już trzy inne żony oraz czwórkę dzieci.

13-latka dostała pracę, ale nie wróciła do domu. Właściciel lokalnego salonu piękności, gdzie została zatrudniona twierdził początkowo, że nie wie co się z nią stało.

- Po niedługim czasie dziewczynka została odnaleziona w przytułku dla kobiet. Jak się okazało, złożyła ona do lokalnego sądu pozew przeciwko własnym rodzicom, w którym stwierdziła, że „dobrowolnie” nawróciła się na islam, a rodzice są dla niej zagrożeniem. W akcie pozwu widniało także, że jest niezamężna – czytamy na portalu LSN.

Saddam Hayat, właściciel salonu, zaczął utrudniać dziewczynce powrót do domu. Groził też, „że zastrzeli rodziców, jeżeli nie opuszczą swojej córki”.

Jak się okazało, dziewczynka miała ślady pobicia i pod przymusem zeznała, że ma 19 lat oraz że jest zamężna. Zrobiła to w obawie o swoje życie.

„Powiedzieliśmy sędziemu, że pod przymusem kłamie o swoim wieku. Miała siniaki na twarzy, a jej oczy były czerwone, co powinno zwrócić uwagę sędziego, ale on to zignorował” – powiedział Shahid, ojciec dziewczynki w rozmowie z Morning Star News.

mp/lifesitenews.com