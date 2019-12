Owsiak się doigrał? Jest wniosek o ukaranie lidera WOŚP

"Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***ają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody"-za te słowa założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Gorzowska policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka. Dotyczy on "publicznego używania słów nieprzyzwoitych" podczas Pol’and’Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock). Lidia Wieliczuk, rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim tłumaczy, że założycielowi WOŚP zarzuca się, iż "w nocy z 4 na 5 sierpnia 2019 podczas imprezy masowej w Kostrzynie nad Odrą publicznie używał słów nieprzyzwoitych".

"Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***ają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie?"-pytał założyciel WOŚP ze sceny Pol'and'Rock Festival.