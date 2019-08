Komu Benedykt XVI zdecydował się odpowiedzieć w swoim tekście?

W kwietniu papież-emeryt Benedykt XVI ogłosił w bawarskiej gazecie „Klerusblatt” tekst na temat kryzysu nadużyć seksualnych. Uznał, że nadużycia popełniane przez duchownych to w dużej mierze efekt zaniku wiary w Boga. Bardzo wiele miejsca Józef Ratzinger poświęcił także upadkowi obyczajów po 1968 roku, kiedy to wybuchła tak zwana rewolucja seksualna.

Być może właściwy, długotrwały problem Kościoła nie leżał wcale w zbyt liberalnym podejściu do seksualności, ale, wprost przeciwnie, w ekstremalnie wrogich wobec świata wypowiedziach nauczycielskich, w restrykcyjnej postawie, która natychmiast w konieczny sposób prowokowała do niespójności i sprzeczności.

Według Aschmann błędy ostatnich dziesięcioleci można wyjaśnić właśnie powstaniem w Kościele czegoś, co nazywa kulturą podwójnej moralności, a co miałoby być wynikiem zakazania przez św. Pawła VI stosowania antykoncepcji.

Rozumowanie Niemki jest następujące. Kościół ogłosił zakaz antykoncepcji. Ludzie uznali go za absurdalny i go nie przyjęli. Stosowali antykoncepcję nadal, ale mając przy tym wyrzuty sumienia. Przestawali ufać w nauczanie moralne Kościoła. Część księży nie mogła się pogodzić z tym zakazem, nawet na spowiedzi trudno było im mówić o tym małżonkom, bo wewnętrznie go odrzucali. W efekcie zaczął dramatycznie podupadać autorytet nauczycielski Kościoła. Kościół przestał się jawić jako wiarygodne źródło wiedzy o prawach moralnych w obszarze seksualności. To doprowadziło do podważania innych aspektów jego nauczania, nie tylko na temat antykoncepcji. Księża, którzy zmagali się z celibatem, otrzymali kolejną trudność, bo stracili z oczu kompas. To wreszcie mogło sprawić, że tym łatwiej popadali w grzeszne czyny wobec mężczyzn, kobiet, nawet dzieci.