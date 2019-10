Oto kultura ,,salonu''. Kuczyński obraża śp. Kornela Morawieckiego w dniu pogrzebu

Karolina Karolajn 6.10.19 10:49

to ,że są takie mendy -to wiadomo

trudno...



ale to ,że są ludzie którzy ich popierają

to jest NIEMOŻLIWE do zrozumienia!



za każdym razem gdy taka kreatura się wypowie(a to się dzieje dzień w dzień) ,mam pewność ,że znajomi PeOwcy z rodziny powiedzą mi: Karolina -jak myśmy się zawiedli...,jak myśmy błądzili....co nam odbiło???

ale ,niestety mimo tak oczywistych dowodów na to z kim mamy do czynienia niewiele to zmienia.

W dniu pogrzebu gangstera z Gdańska milczałam -bo to tragedia przecież! tym bardziej że teraz on jest w rękach Boga ,który go osądza najsprawiedliwiej jak się da ,więc po co się wtrącać???

A teraz umarł człowiek piękny ,zacny,dobry,odważny i ...bestie szaleją-plują-strzępią języki i kłamią kłamią kłamią-jak zawsze...

Czy jest dla tych kreatur ratunek ?

bo to mimo wszystko są ludzie-choć bardzo trudno w to uwierzyć...