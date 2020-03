Osiem duchów zła. Jak z nimi walczyć? Włodzimierz Zatorski OSB

PO - polityczny, cuchnący trup 31.3.20 11:04

Tzw. opozycja (czytaj: Sfrustrowana Zgraja Lewackich Dywersantów i Donosicieli) zorientowała się, że - po skutecznych i zdecydowanych działaniach Rządu - ich szanse na zwycięstwo w wyborach spadło do zera. Do tego doszły jeszcze żenujące kompromitacje Kidawy-B. Chcą więc zyskać na czasie, żeby wystawić jakiegoś bardziej rozgarniętego kandydata, niż Kidawa-B. Prześcigają się w demagogii, której mogliby im pozazdrościć redaktorzy „Prawdy” w czasach Stalina.

Jedno jest pewne: Jeśli rząd przesunie wybory, co jest dość prawdopodobne, to obwieszczą to jako swoje wielkie zwycięstwo! Cóż, tyle im zostało. Nie będzie końca jazgotu. A w Agorze koszerna wódka będzie się lać strumieniami.