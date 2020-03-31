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Osiem duchów zła. Jak z nimi walczyć? Włodzimierz Zatorski OSB 31.03.2020, 10:45
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Screenshot Youtube - tyniec
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Osiem duchów zła. Jak z nimi walczyć? Włodzimierz Zatorski OSB

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  • PO - polityczny, cuchnący trup 31.3.20 11:04

    Tzw. opozycja (czytaj: Sfrustrowana Zgraja Lewackich Dywersantów i Donosicieli) zorientowała się, że - po skutecznych i zdecydowanych działaniach Rządu - ich szanse na zwycięstwo w wyborach spadło do zera. Do tego doszły jeszcze żenujące kompromitacje Kidawy-B. Chcą więc zyskać na czasie, żeby wystawić jakiegoś bardziej rozgarniętego kandydata, niż Kidawa-B. Prześcigają się w demagogii, której mogliby im pozazdrościć redaktorzy „Prawdy” w czasach Stalina.
    Jedno jest pewne: Jeśli rząd przesunie wybory, co jest dość prawdopodobne, to obwieszczą to jako swoje wielkie zwycięstwo! Cóż, tyle im zostało. Nie będzie końca jazgotu. A w Agorze koszerna wódka będzie się lać strumieniami.

  • Idź precz, szatanie! 31.3.20 11:06

    Z duchami zła zaznajomili się a nadto dobrze:
    1. Katolicka Kretynizacja Polski
    2. Po 11-te nie bądź obojętny
    3. Polak Ateista Dumny Gej
    4. Maria Blaszczyk
    5. AndrzejHahn3
    6.....

    Nr 4 i 5 są już nieczynni, demony usidliły ich na dobre.

  • Czytelnik 31.3.20 11:14

    Hehe
    Te wszystkie wymienione trolle to pewnie jeden troll, który teraz wystepuje jako Stachu.

  • Stachu 31.3.20 11:18

    Zostać ateistą/ateistką.

    "Duchi" znikają bez śladu, a jednocześnie nadal można być dobrym człowiekiem.

  • WysłaćPolskichKleruchówNaEwangelizacjeDoChin 31.3.20 11:24

    Brednie klero-pasożyta o duchach. Zamiast szyć maseczki i wycierać tyłki starcom, ten kleruch próbuje prześliznąć się przez problemy społeczeństwa na zwyczajowym kleszym wydalaniu oralnych pierdów.
    Wysłać ładunek 30.000 polskich kleruchów do Chin. Tam podobno usilnie trzeba ewangelizacji miliarda uciśnionych bezbożnym komunizmem. W Polsce kościół na każdym osiedlu i kapliczka na wszystkich rozstajach wiejskich dróg. Tutaj kleruchów już nie potrzeba.

  • Polak 31.3.20 12:01

    Biskupów w Polsce jest zdaje się więcej niż ośmiu, więc i tytuł trochę nieprecyzyjny.

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