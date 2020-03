Orlen sprowadzi milion masek w ciągu tygodnia

- Orlen pomaga cały czas i w cenie paliw, co państwo widzicie, Orlen pomaga w produkcji płynów. Orlen również rozdaje żywność na granicach przez spółkę Orlen Deutschland. Rozdajemy żywność tam dla tych kierowców, również pomagamy. Orlen to również fundacja. Staramy się pomóc. Jutro tam [na granicę] dostarczymy około 6 tys. kanapek, ale również mamy fundację. Ta fundacja przeznaczy 6 mln, ale idziemy dalej. Tu jesteśmy bardzo mocno w kontakcie z premierem Morawieckim, premierem Sasinem i staramy się nabyć również maski, ponad milion sztuk, dzięki kontaktom międzynarodowym i sądzę, że do tygodnia, półtora tygodnia również trafi około miliona masek, które trafią tu, do Polaków