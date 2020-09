Orban żąda rezygnacji Jourovej. ,,Obraziła węgierskich obywateli UE!''

Węgierski premier Viktor Orban opublikował treść listu zaadresowanego do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Domaga się w nim ustąpienia wiceszefowej KE Viery Jourovej.

We wspomnianym liście premier Węgier podkreśla:

„Wiceprzewodnicząca Komisji publicznie nazwała Węgry >>chorą demokracją<< i obraziła węgierskich obywateli Unii Europejskiej twierdząc, że >>nie mogą formułować własnej opinii<<”.

Zaznaczył, że wypowiedzi Jourovej są niewłaściwe i niedopuszczalne, ponadto rażąco naruszyły zasady lojalnej współpracy, co jest niezgodne z jej obecnym mandatem.

Z tego powodu – pisze Orban – rezygnacja polityk jest niezbędna.

