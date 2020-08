ONZ: Skutkiem pandemii… baby boom

Okazuje się, że pandemia koronawirusa ma też pewne pozytywne strony. Z jej powodu w świecie zamordowano znacznie mniej dzieci nienarodzonych. Fundusz Ludnościowy ONZ podnosi alarm, że z powodu pandemii w świecie znacznie ograniczony został dostęp do aborcji, czego efektem może być aż 7 milionów nieplanowanych ciąż.

Według raportu Marie Stopes International w czasie trwania pandemii w wielu krajach pojawił się problem z dostępem do antykoncepcji i aborcji. Według Funduszu Ludnościowego ONZ w efekcie tego może dojść do nawet 7 mln nieplanowanych ciąż. Jak przewidują jednak eksperci, sytuacja z czasem powróci do normy.

„Problem” ma dotyczyć zwłaszcza Indii i Afryki, ale również pewnych stanów USA, gdzie w czasie pandemii aborcję zakwalifikowano jako „nieistotną usługę medyczną”.

kak/Daily Mail, rp.pl, DoRzeczy.pl