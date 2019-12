Ofensywa energetyczna USA. Pakiet ustaw pomoże ograniczyć wpływy Rosji

Kongres USA przyjął ustawy mające wzmocnić bezpieczeństwo i współpracę energetyczną we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie niedawno odkryte duże złoża gazu mogą w przyszłości pomóc w zmniejszeniu zależności Europy od rosyjskich węglowodorów. Ustawa o Bezpieczeństwie i Partnerstwie Energetycznym na wschodzie Morza Śródziemnego (Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act) pozwala administracji USA zapewnić nowe wsparcie bezpieczeństwa Cyprowi i Grecji oraz znosi embargo na amerykańską broń dla Cypru. Ustawa autoryzuje też ustanowienie Centrum Energii dla zacieśnienia współpracy między USA, Izraelem, Grecją i Cyprem. Nowe amerykańskie prawo to reakcja USA na eskalację sporów o złoża gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Nowe zasoby surowca znaleziono w ciągu kilku ostatnich latach na wodach leżących między Izraelem, Egiptem a Cyprem. Oczekuje się, że jest tam jeszcze więcej gazu. Może to uczynić ten region poważnym źródłem energii dla Europy via Grecja. Zagrożeniem jest jednak agresywna polityka Turcji. Turcy wciąż okupują północną część Cypru i wysuwają roszczenia do praw odwiertów w wyłącznej strefie ekonomicznej wyspy. Okręty tureckiej floty zatrzymały europejskie statki chcące prowadzić odwierty na wodach Cypru. W ustawie kongresmeni wyrażają też obawy o obecność rosyjskich okrętów w regionie wspierających Asada. Zgodnie z nowym prawem sekretarz stanu ma w ciągu 90 dni przygotować raport oceniający rosyjskie cele bezpieczeństwa, polityczne i energetyczne na wschodnim Morzu Śródziemnym. Sekretarz stanu ma też przedstawić strategię zwiększania współpracy energetycznej i bezpieczeństwa USA z krajami regionu, w tym oceny sposobów dostarczenia gazu śródziemnomorskiego do Europy. Są dwie opcje: podwodny gazociąg do Grecji lub terminal LNG.