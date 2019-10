Odnowa czy rewolucja? O konstytucji Episcopalis communio

6 października rozpoczyna się w Rzymie Synod Amazoński. Potrwa do 27 października. Potrzebne jest wiedzieć, jak zmieniła się na mocy przyjętej we wrześniu 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio rola Synodu Biskupów. O tym pisał na łamach "L'Osservatore Romano" Fabio Fabene.

Jest jeszcze faza celebratywna Synodu. To "centrum i kulminacyjny moment wędrówki synodalnej". Episcopalis communio wprowadza możliwośc, aby "zgromadzenia synodalne, zgodnie z myślą Papieża, mogły się odbywać w kilku różnych okresach". "Sytuacja, w której zgromadzenie odbywa się w kilku okresach, pozwala wykorzystywać czas przerwy na pogłębienie zagadnień, co wpłynie korzystnie na dojrzewanie refleksji" - pisze Fabene.

"Odnośnie jeszcze do fazy realizacyjnej Synodu, zachowany zostaje podział pracy ojców synodalnych na kongregacje generalne i małe grupy. Zachowuje się też wprowadzone przez Benedykta XVI momenty poświęcone na nieformalną debatę ojców" - dodaje.

Istotne są też zmiany dotyczące dokumentu końcowego. Fabene wskazuje: "Gdy zostanie on zaaprobowany przez zgromadzenie i przekazany Papieżowi, który będzie mógł zdecydować czy zaaprobować go (w zwyczajnym przypadku zgromadzenia mającego charakter konsultacyjny), czy też ratyfikować go i promulgować (w nadzwyczajnym przypadku zgromadzenia o charakterze decyzyjnym)".