Odlot! Na wiecu Pinior i... sędzia Marek Górny, prowadzący jego sprawę

Alojzy Cedzidło 2.12.19 17:12

A co tu komentować ? To wstyd o tym pisać . O tym , czy może o ,,NICH " ? Gdzie my żyjemy. ? Odkrywca honoru u naszych ,,elit " proszony o publikację . Stalin i Hitler mają radochę I kto by pomyślał Tyle lat po wojnie i jeszcze trwa ,,zwycięstwo tych dwóch zbrodniarzy. .