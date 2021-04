,,Odeszła legenda''. Komentarze po śmierci Krzysztofa Krawczyka

Jak już dziś informowaliśmy, zmarł słynny polski piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Gwiazdor odszedł zaledwie dwa dni po tym, jak wyszedł ze szpitala, gdzie przebywał w związku z zakażeniem koronawirusem. Śmierć artysty poruszyła wielu Polaków, internet huczy od komentarzy.

„Odeszła legenda. Jego piosenki śpiewała cała Polska. Jeden z najbardziej znanych artystów polskiej muzyki rozrywkowej, popłynął w swój ostatni rejs”

- pisze na twitterze Jacek Sasin.

Jacek Nizinkiewicz skomentował:

„Krzysztof Krawczyk, polski Johnny Cash nie żyje. RIP”.

Prezydent Andrzej Duda napisał z kolei:

„Odszedł Krzysztof Krawczyk. Młodzi może lekceważą taką muzykę albo nawet nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął. Z pewnością był Postacią. Tacy Artyści odchodzą ale nie umierają. Żyją w swojej twórczości. RiP”.

"Najważniejsza jest rozmowa z Bogiem. Ja prowadzę ją codziennie. I odmawiając "Ojcze nasz", i mówiąc do Boga swoimi słowami. Wiem, że to rozmowa z kimś wyjątkowym. I nie ukrywam, że często jest to rozmowa interesowna, gdy Boga proszę o łaskę, wstawiennictwo" - Krzysztof Krawczyk. pic.twitter.com/a0t3xno7tR