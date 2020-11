Obrzydliwe! Doradca hiszpańskiego rządu do Polaków: ,,Pozwoliliście zamykać Żydów w gettach”

- „Polacy, pozwoliliście na to, by naziści zamykali Żydów w gettach i obozach koncentracyjnych, teraz trzymajcie się z dala od ciała kobiety” – w taki sposób w mediach społecznościowych do Polaków zwróciła się doradczyni rządu Hiszpanii Inmaculada Martinez.

Kiedy w Europie promuje się retorykę, wedle której za II wojnę światową odpowiedzialni są bliżej nieokreśleni „naziści” i „mężczyźni” bez narodowości, wciąż nie brakuje bezczelnych ataków oczerniających Polskę, próbujących obarczyć Polaków odpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie.

Przed gmachem Parlamentu Europejskiego odbył się wczoraj happening, mający wyrazić poparcie dla odbywających się w Polsce, nielegalnych i skrajnie agresywnych manifestacji Strajku Kobiet. Udział w wydarzeniu wziął m.in. Robert Biedroń oraz Garcia Perez. Wpis w mediach społecznościowych tej drugiej stał się dla doradczyni hiszpańskiego rządu okazją do kolejnego ataku wymierzonego w Polskę i prawdę o II wojnie światowej.

- „Polacy, pozwoliliście na to, by naziści zamykali Żydów w gettach i obozach koncentracyjnych, teraz trzymajcie się z dala od ciała kobiety” – napisała na Twitterze Inmaculada Martinez.

Komentarz po pewnym czasie został usunięty.

kak/Stefczyk.info, Twitter