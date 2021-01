Obajtek premierem? ,,Nigdzie się nie wybieram’’

Goszcząc w RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się do spekulacji na temat zmiany na stanowisku szefa rządu, wedle których to właśnie on miałby być kandydatem na premiera. Rozmówca Krzysztofa Ziemca stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom.

Pojawiają się plotki, jakoby prezes PiS Jarosław Kaczyński miał chcieć zmiany na stanowisku premiera. Jednym z kandydatów miałby być prezes PKN Orlen. Daniel Obajtek podkreśla, że nigdy na ten temat nie rozmawiał z szefem partii rządzącej.

- „Żadna decyzja nie zapadła. Z premierem Mateuszem Morawieckim nie mamy żadnej atmosfery skłócenia, współpracujemy (...) Na pewno nie damy się rozgrywać w tym zakresie” – podkreślił.

Zaznaczył, że chce kontynuować swoją pracę w Orlenie i nie myśli o zmianie stanowiska.

Pytany o sprawę zakupu przez Orlen grupy Polska Press Obajtek zaznaczył, że w poważnym biznesie czymś naturalnym jest budowanie nowoczesnych kanałów informacyjnych.

- „Budujemy nowoczesny biznes, a nowoczesny biznes i tak duży biznes również buduje się poprzez budowę nowoczesnych kanałów informacyjnych. Przecież Orlen sam w sobie jest grupą. Orlen posiada parędziesiąt spółek, które go również rozwijają. M.in. takie spółki to jest dom mediowy. M.in. teraz zakup Polski Press. Przecież bardzo mocno łączymy się, budujemy, pozyskujemy nowy zasób klienta” – wyjaśniał.

kak/RMF FM