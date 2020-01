O. Tadeusz Rydzyk: Teraz jest wojna ideologiczna. Nie dajmy się ekoterrorystom!

- Teraz jest wojna kulturowa, wojna ideologiczna. Mamy 100 lat od obrony przed Armią Sowiecką. Wszystko wraca. Wszystko wraca, tylko inaczej: mają media, mają przygotowanych ludzi, „Rejtany” rzucają się, by ideologia gender była na uniwersytetach – brońmy się przed tym. Co robią ekoterroryści, widać bardzo wyraźnie po Puszczy Białowieskiej. Wracajmy wszyscy do Pana Boga. Rolnicy zawsze żywili i bronili Polskę. Tak samo teraz. Trzymajcie się razem, nie dajcie się rozbić, zachowajcie rozum – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR na antenie Radia Maryja

W piątek odbył się protest rolników, którzy sprzeciwiali się manipulacjom pseudoekologów i ekoterrorystów, podających się za ekologów. O. Tadeusz Rydzyk odniósł się m.in. do wypowiedzi Szczepana Wójcika, prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej i założyciela Fundacji Polska Ziemia

– Gratuluję Panu, hodowcom, rolnikom, myśliwym, leśnikom – gratuluję jednoczenia się wokół prawdy i wokół Ojczyzny. Tyle Ojczyzny, ile ziemi, tyle wolności, ile własności. Co robią ekoterroryści, widać bardzo wyraźnie po Puszczy Białowieskiej. Radzę wszystkim, żeby pojechali tam i zobaczyli. Niesamowity skarb, takiej puszczy nie ma w Europie, a teraz w dużej mierze jest zniszczona – 60 tys. hektarów pięknego lasu: 50 tys. hektarów puszczy gospodarczej i 10 tys. hektarów parku narodowego. Ekoterroryści niszczyli tamtych bezradnych ludzi, leśników. Niszczyli prof. Jana Szyszko, najwybitniejszego polskiego specjalistę w tej dziedzinie. Myślę, że właśnie oni przyspieszyli jego śmierć. On walczył o to niesamowicie, dawał wszystkie siły – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Ministra Szyszko odstrzelili w tym rządzie, dobra zmiana, tuż przed światowym szczytem klimatycznym COP w Katowicach i zrobili ministrem doktora ekonomii, który teraz jest szefem od klimatu. Jakieś tu dziwne rzeczy się dzieją. Chodzi tu o jakąś ekonomię, dyktują nam Francuzi i Niemcy. Jak w Niemczech były kłopoty z kornikiem, to zrobili to, co u nas mówił prof. Szyszko. A gdy przyszli tam ekoterroryści, to policja ich wywiozła i była cisza. Cisza. Unia Europejska nie wrzeszczała, TSUE nie było i sądów nie było. A prof. Szyszko i Polskę czołgali – wiedzmy o tym. Kiedyś nas zniewalał związek radziecki, a teraz jest „inny związek” – podkreślił duchowny

O. Tadeusz Rydzyk CSsR skomentował również pomysł zamykania kopalń ze względu na redukcję dwutlenku węgla do atmosfery.

– Mówi się o zamykaniu kopalń, bo CO2. A pochłanianie CO2 przez lasy? To jest nic? O tym mówił właśnie prof. Szyszko. Teraz chcą to zniszczyć i mamy płacić za redukcję CO2. Zwracam się też do ministra od klimatu, który przyszedł na miejsce ministra Szyszko. Na światowy szczyt klimatyczny zaprosił Gretę Thunberg – dziecko, które powinno się uczyć. To jeszcze dziecko, ma się uczyć, a nie manipulować innymi dziećmi, aby rozrabiały. Najpierw trzeba nauczyć te dzieci szacunku do przyrody – zaznaczył.

Duchowny przypomniał konferencję zorganizowaną przez prof. Jana Szyszko „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, która odbyła się 13 maja 2017 r. w Toruniu. Jednym z prelegentów był filozof ks. prof. Tadeusz Guz.

– Wtedy ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład o humanizacji zwierząt i animalizacji człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że był nacisk rektorów uniwersytetów na Katolicki Uniwersytet Lubelski, żeby księdza profesora usunąć z KUL. Takich mamy profesorów i rektorów na uniwersytetach. Ci normalnie myślący nie mają łatwo. Trzeba to widzieć – powiedział o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

– Rolnicy zawsze żywili i bronili Polskę. Tak samo teraz. Trzymajcie się razem, nie dajcie się rozbić, zachowajcie rozum (…). Zwierzęta Pan Bóg dał człowiekowi i to człowiek panuje nad zwierzętami. Oczywiście, do każdego życia trzeba podchodzić z szacunkiem: do zwierząt, do roślin, środowiska naturalnego – to jest oczywiste. Ale zobaczcie, jak oni myślą: człowieka wolno zabić. Tzw. aborcja to jest zabijanie najbardziej niewinnych i bezbronnych. Bronią się, by broń Boże nie ograniczyć tego zabijania. Wolno zabić człowieka chorego, starszego (eutanazja). A jak robią teraz w medycynie? Proszę sobie wyobrazić (…), jak okazało się, że ks. bp Stefanek jest chory, dali mu zaświadczenie, w którym napisali: „Nie nadaje się do leczenia” i wypisali go do domu. Co to znaczy? Jak masz 70, 80 lat to już masz umierać? To jest banda rozbójników, bo pominęli prawdę, pominęli sprawiedliwość, pominęli szacunek do człowieka. Brońmy się przed tym. Wracajmy wszyscy do Pana Boga, bo inaczej to na ziemi robi się piekło. Człowiek człowiekowi gotuje straszny los – zaznaczył Dyrektor Radia Maryja.

– W tym roku mamy 100 lat od Bitwy Warszawskiej, 100 lat od Cudu nad Wisłą. Polska zatrzymała czerwoną armię, która szła na Europę. Czy my zatrzymamy teraz to wszystko? To jest kontynuacja marksizmu. To zależy od naszego ducha (…). 100 lat od obrony przed Armią Sowiecką. Wszystko wraca. Wszystko wraca, tylko inaczej: mają media, mają przygotowanych ludzi, „Rejtany” rzucają się, by ideologia gender była na uniwersytetach. Trzeba uczyć dobrze, a nie wychowywać na ideologów – akcentował o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

