o. Jacek Gniadek: Bardzo dobra uwaga prymasa. Taka pokusa jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w głowach polityków

- Absolutnie to nie jest wizja Kościoła, która jest związana z Kościołem katolickim. Mogą być to poglądy, co do poglądów nie będę dyskutował z takimi czy innymi osobami, natomiast co do wizji na pewno nie. Nie mam żadnych wątpliwości – powiedział prymas Wojciech Polak, odnosząc się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "poza Kościołem jest tylko nihilzm"