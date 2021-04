Nowy sondaż. PiS na czele, istotne zmiany na dalszych pozycjach

Z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że największą ilość głosów na chwilę obecną uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość - 31 proc. Drugą pozycję zajmuje za to Polska 2050, której liderem jest Szymon Hołownia. Formacji byłego prezentera TVN z wynikiem 19,1 proc. udało się przegonić Koalicję Obywatelską.

Sondaż przeprowadzony został na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Badanie wykonano w dniach 9-10 kwietnia.

Jak wskazano, pierwsze miejsce zajmuje PiS z poparciem wynoszącym 31 proc., drugie zaś Polska 2050 z wynikiem 19,1 proc. Tradycyjnie rywalizująca z PiS Platforma Obywatelska spadła na trzecią pozycję z wynikiem 15,2 proc.

Na dalszych pozycjach plasują się Lewica z poparciem 8,1 proc., Konfederacja z poparciem 7,2 proc. i PSL-Koalicja Polska z poparciem 5,1 proc.

14,3 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedzi "nie wiem" i "trudno powiedzieć".

Solidarna Polska uzyskała w sondażu jedynie na 2,2 proc. poparcia, a Porozumienie 1,8 proc.

- Sondażowa kondycja rządzącej koalicji wydawała się nienaruszalna do 22 października 2020 r. Mimo pandemii, protestów dotyczących wymiaru sprawiedliwości, mimo sprzecznych interesów koalicjantów, Zjednoczona Prawica trwała przy ponad 40-proc. poziomie poparcia i stanowisku lidera rankingu, co w systemie d’Honta zapewnia możliwość sprawowania władzy - wskazuje Rzeczpospolita, podsumowując wyniki zleconego przez siebie sondażu.

Zauważa jednak, że "pomysł skierowania wniosku w sprawie aborcji do podległego sobie Trybunału Konstytucyjnego, a potem rozpatrzenie go przez tę instytucję, było najgorszym z możliwych pomysłów politycznych dla PiS". "Rz" wskazała również, że otwarcie przyznał to w jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński.

jkg/tvp info