Nowa siła na prawicy? Byli politycy PiS zakładają partię

W Polsce powstała nowa partia o nazwie Przyszłość 5.0. To ugrupowanie utworzone przez prawicowe środowisko składającej się m.in. z byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, sąd wpisał do ewidencji nowe ugrupowane 13 stycznia 2021 roku.

Przyszłość 5.0 ma swój początek w fundacji Instytut Jana Olszewskiego, która powstała w czerwcu 2019 roku. Prezesem został Wojciech Sadren, związany w przeszłości z Ruchem Odbudowy Polski Olszewskiego. W jej zarządzie zasiedli m.in. Tomasz Markowski i Dawid Jackiewicz, były minister skarbu w rządzie Beaty Szydło. Dziennik donosi, że w radzie Instytutu Olszewskiego zasiadają też posłowie Bartosz Konwacki i Zbigniew Girzyński z PiS oraz poseł Paweł Poncyljusz z KO.

Po roku osoby związane z Instytutem założyły stowarzyszenie Przyszłość 5.0. Następnie działacze powołali do życia partię o tej nazwie.

- „Nasi koledzy powołali do życia stowarzyszenie będące think-tankiem o tej samej nazwie. My postanowiliśmy pójść krok dalej i będziemy namawiać ich do praktycznej realizacji postulatów wypracowanych w stowarzyszeniu już na niwie czysto politycznej”