Norymberga dla PiS?! Obrzydliwy tweet Rabieja!!!

Alojzy Cedzidło 20.12.19 23:17

Pedały też ma zdarte i do wymiany .A tak poważnie . Co na to Warszawiacy ? Bo jeśli nie palą się ze wstydu , to w mojej stolicy prawdziwych warszawiaków już brak.Dziś Powstania by nie było .Dziś niemieckie sołdaty witani by byli kwiatami . A do Ruskich na Pradze machali by czerwonym sztandarem . Albo tęczowym.