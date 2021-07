Nord Stream 2. Izba Reprezentantów jednak przeciwna ukończeniu gazociągu

- "Kongres USA ponadpartyjnie stoi po stronie naszych sojuszników z Europy Środkowej i Wschodniej przeciwko złośliwym wpływom Rosji i przymusowi energetycznemu" – pisze na Twitterze jeden z amerykańskich polityków, współautor poprawki do budżetu USA na rok 2022.

Podkomisja ds. budżetu Izby Reprezentantów przegłosowała 1 lipca poprawkę, która ma blokować zniesienie sankcji na Nord Stream 2 w przyszłym roku.

Autorami poprawki do budżetu na rok 2022 są kongresmeni Andy Harris oraz Marcy Kaptur, członek partii demokratycznej o polskich korzeniach.

Przegłosowana poprawka „blokuje możliwość odstąpienia od sankcji (tzw. waiver) nałożonych na Nord Stream 2 z powodu między innymi ważnego interesu narodowego. Znalazłaby ona zastosowanie w przyszłym roku, w trakcie obowiązywania nowej ustawy budżetowej Pentagonu” – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

Zapisy zaproponowane przez komisję będą mogły wejść w życie jeśli Izbę Reprezentantów wyrazi na to zgodę.

Prezydent Joe Biden zadeklarował w połowie maja b.r. zniesienie sankcji nałożonych na operatora Nord Stream 2 AG oraz jej dyrektora zarządzającego Matthiasa Warniga, który wcześniej był oficerem Stasi. Decyzja ta była szeroko krytykowana zarówno wiele państw Europy Środkowo-Wschodniej jak również przez samych Amerykanów.

Na 15 lipca jest zaplanowane w Waszyngtonie spotkanie Joe Bidena z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, a jednym z najważniejszych tematów ma być właśnie przyszłość projektu NS2.

Według dotychczasowych założeń gazociąg Nord Stream 2 miałby zostać ukończony przed końcem roku 2021.

Thrilled @RepAndyHarrisMD and my amendment to repeal the Nord Stream 2 sanctions waiver in FY22 was unanimously adopted in SFOPs Approps.



The US Congress stands by our Central and Eastern European allies against Russian malign influence and energy coercion on a bipartisan basis. pic.twitter.com/PfBlwGYiQR