Nisztor mówi o pewnym prezesie pewnego związku: ,,Toż to pospolita kradzież intelektualna''

Dzisiaj gościem Roberta Mazurka w RMF FM był prezes PZPN Zbigniew Boniek, który był pytany między innymi o sądowy zakaz pisania o nim dla Piotra Nisztora i Gazety Polskiej. Być może do tej właśnie wypowiedzi nawiązał na Twitterze dziennikarz śledczy „GP”. No, ale tego nie wiemy na pewno...

Boniek u Mazurka powiedział:

- Uważam, że tutaj została przekroczona pewna granica i jedyna przykrość, która jest dla mnie osobiście, jest taka, że chciałbym wiedzieć, skąd poszło zamówienie. To jest zamówienie, umówmy się(...), że ni stąd, ni zowąd ktoś zaczyna dzień w dzień pisać o tym niestworzone rzeczy

Z kolei na Twitterze Piotr Nisztor napisał:

- Najgorsze w tym wszystkim jest to, ze ze względu na sądowy zakaz nie mogę się nawet odnieść do tego co dziś powiedział pewien prezes pewnego związku.

Dodał też:

- Wszystko rozumiem ale przeklejac fragmenty z gazety i wrzucać na tlitera jako swoje?! Toz to pospolita kradzież intelektualna

Być może jest to komentarz do słów prezesa PZPN na temat słabo wykształconych wyborców głosujących na prezydenta Andrzeja Dudę:

- To nie moje zdanie, to jest zdanie, które ja przepisałem z gazety

No, ale tego nie możemy być pewni i nie jesteśmy … oczywiście! ;)

mp/rmf fmtwitter/fronda.pl