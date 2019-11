Niesamowita akcja! Tak kobiety w Chile bronią życia!

Katoliczka 16.11.19 11:13

W krajach gdzie edukacja seksualna i antykoncepcja są traktowane jak coś normalnego, a pedofile w sutannach ścigani a nie przenoszeni do innych parafii, jakoś najmniej aborcji.



Za to najwięcej aborcji w zacofanych krajach, gdzie religie z bliskiego wschodu robią ludziom wodę z mózgu, gdzie wmawia się że prezerwatywy są odpowiedzialne za AIDS i tym podobne. Czyli w krajach gdzie środowiska pro life mają raj i gdzie one dyktują co robić.



Morał?

Nie chcesz aborcji, walcz o dobrą edukację seksualną i łatwy dostęp do antykoncepcji. Czyli bądź pro choice.