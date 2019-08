Niemiecki dziennik ekonomiczny: Polska przeżywa cud gospodarczy

Co więcej, PKB w II kwartale 2019 roku wzrósł o 4,4 proc. rok do roku, a w I kwartale było to 4,7 proc. Dziennik przypomina, że w Niemczech tymczasem istnieje groźba recesji. Gazeta podkreśla, że na Wschodzie wzrost związany jest z rosnącymi płacami, co napędza popyt wewnętrzny i owocuje wzrostem inwestycji.