Niemieccy partnerzy i antyrządowy program konferencji w walce o młodych – tak się ustawia Trzaskowski!

Jak czytamy na stronach Campus Polska Przyszłości, pod koniec sierpnia w Olsztynie odbędzie się wydarzenie, które łączy w sobie konferencję oraz forum pozyskiwania nowych zwolenników i zapewne wyborców dla Ruchu Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie jest kierowane szczególnie do ludzi młodych, ale jego partnerami są niemieckie organizacje a program w czystej postaci antyrządowy, a można też śmiało powiedzieć – antypolski.

Wśród partnerów tego wydarzenia są m.in. niemiecka Fundacja Konrada Adenauera i fundacja im. Robeta Schumana.

- Szykujemy tutaj wielkie wydarzenie, Campus Polska Przyszłości na koniec sierpnia, gdzie chcemy zebrać tysiąc młodych ludzi. To będzie największe tego typu wydarzenie w Europie – powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak to określił, konferencja jest wynikiem głosów ludzi młodych, z którymi rozmawiał podczas kampanii prezydenckiej.

Ma tym się mówić „o perspektywach dla siebie, innowacjach, kryzysie klimatycznym”.

- Chcemy poszukać osób, które chcą się angażować w życie publiczne - powiedział Trzaskowski, choć ruch z natury jest nasiąknięty polityką dogłębnie.

30 sierpnia na przykład ma mieć miejsce panel zatytułowany „Jak zreformować deformę? Co zrobić by wrócić do normalności w polskim systemie sądowniczym?”. W kolejnym dniu z kolei zaplanowane są warsztaty pod tytułem „Ręce precz od naszych ciał. Rząd na wojnie z kobietami”.

Forma udziału dla uczestników – jak ustaliła PAP - jest bezpłatna, a wydarzenie ma sfinansować Fundacja Rafała Trzaskowskiego. A skąd pieniądze wpłyną do tej fundacji?

Wśród partnerów nowej inicjatywy Trzaskowskiego znajdują się: Polska Fundacja imienia Roberta Schumana, International Republican Institute oraz niemiecka Fundacja Konrada Adenauera.

mp//pap/campuspolska.pl/wpolityce.pl