Niemcy - brak rąk do pracy - proszą o otwarcie granic

niemiec i rusek nigdy nie będzie Polakowi bratem 26.4.20 12:02

Byłem z 10 lat temu na "robotach w niemczech" przy zbirach kapusty pekińskiej. Bauery niemieckie nie traktowali nas jak ludzi, tylko dzikusów i podludzi do tyrania. Praca światek piątek czy sobota, przepraszam w niedziele było tylko 8 godzi, no chyba że terminy goniły, to "normalnie" jak w tygodniu 14-16 godzin dziennie. Dziwie się że wytrzymałem tam prawie 2 miesiące, ale potrzebowałem pieniędzy na remont mieszkania, dziś bym wykorkował na serce z nerwów, bo szkop i jego kapo -Polak, wyjątkowy s....yn, coś jak volksdeutch za okupacji, nawet mówił juz z akcentem, traktowali nas jak bydło, dosłownie. Ale najgorsze że wielu Polaków się wtedy na to godziło, bo bezrobocie albo robota w biedrze za 1200/m-c, tak, wtedy za rządów PO-PSL tak było . Ja na koniec gdy dostałe w łapę swoje pieniądze, oczywiscie okrojone o czym wtedy nie wiedziałem, wymieniłem z tą niemiecką rodziną "uprzejmości" a temu ich sługusowi "polaczkowi" powiedziałem żeby lepiej do Polski nie przyjeżdżał, bo jak przypadkowo spotkam, to go zaje.... Teraz ponoć nie wiele lepiej, choc lepiej płacą gdyż nie ma kto na nich tyrać, gdy w Polsce spadło bezrobocie i się zmieniło na dobre. Te wielkoobszarowe gospodarstwa niemieckie popadają teraz jak muchy, bo Rumuni czy Ukraińcy, którymi teraz zastępują Polaków, we trzech robią tyle co jeden Polak, nie potrafią się zorganizować, choć nie mówię że nie są pracowici.

A co do kapusty pekińskiej, to sypali ją takim g... że rosła w oczach. Od tamtego czasu niemców nie cierpię, choć dwie dziewczyny które poznałem były ok ale one nas traktowały po partnersku, a nie jak bauery po protestancku, z myślą żeby "wycisnąć i wyrzucić"