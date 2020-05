Niemcy bardzo chwalą Gowina

stan 11.5.20 12:46

„dotrzymał tego, co obiecywał” - nie napisali komu i co obiecywał? Przecież teraz Komorowski odgraża mu się, by uważał.

Poza tym, kto pisze teksty zachodnim mediom? Nie sądzę, by tamtejsi dziennikarze byli tak niedociekliwi, by nie zapytać o powód wolty. Na szczęście "porozumienie", to nie tylko Gowin, ale też ludzie, którzy trzeźwo oceniają sytuację i pracują dla dobra Polski, a nie "wielości religii w życiu publicznym" (a cóż to takiego?)