Niedzielski: 40 tys. zakażeń dziennie dzisiaj może wywawać się abstrakcyjne

Jak prognozował w dniu dzisiejszym minister zdrowia Adam Niedzielski, „szczyt będzie w przedziale 10-12 tys. jest raczej prognozą optymistyczną i rosnące udziały mutacji brytyjskiej mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone”.

„Mówienie o poziomach 40 tys. zakażeń dziennie wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne” – dodał Niedzielski.

„Mówienie w tej chwili o poziomach rzędu 40 tys. wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne, chociażby ze względu na to, że jak porównujemy sobie dynamikę tego, co się działo w drugiej fali i tego, co się dzieje teraz, to te przyrosty są na razie troszeczkę mniejsze niż były podczas drugiej fali" – stwierdził szef resortu zdrowia.

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Zdrowia w codziennym komunikacie poinformowało o 4 786 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 24 kolejnych ofiarach śmiertelnych z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

